E Freideg de Moien kucke mer an der Emissioun "Invité vun de Redaktioun" zeréck, wat sech an de leschten 22 Joer a puncto Mënscherechter geännert huet..

Awer och schwätze mer mam President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun Gilbert Pregno iwwert déi aktuell Problemer an deem Beräich.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.