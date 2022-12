De President vu Médecins du monde ass um Méindeg eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter Abrëll leeft e Pilotprojet fir eng universell Gesondheetsversuergung. Spréch fir all Mënsch, och déi Leit ouni Pabeieren. Wéi ee Bilan kann d’ONG Médecins du monde bis ewell zéien? Wie sinn déi Mënschen, déi vun hinne behandelt ginn? A wat wënscht ee sech vun der Politik?

Dat froe mer de President vun Médecins du monde. Den Dr Bernard Thill ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

