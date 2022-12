En Dënschdeg de Moie ass de Budgetsmarathon mam Rapport vum Staatsbudget Thema an der Emissioun "Invité vun de Redaktioun".

An der Chamber gëtt dësen Dënschdeg de Budgets-Rapport vum DP-Deputéierte Max Hahn presentéiert. E Mëttwoch ass et dann den Exposé vun der Finanzministesch Backes, duerno d'Budgetsdebatten an dann de Vott viraussiichtlech een Donneschdeg. De Budgetsrapporter Hahn war um Dënschdeg dofir eisen Invité vun der Redaktioun.

De Budget wier eng grouss Maschinn vun der sozialer Ëmverdeelung. 47% vu den Staatsdepensë géifen an dat Soziaalt fléissen. Dat hätt hie bei senger Aarbecht motivéiert. Et géif drëm goen d'Land méi sozial gerecht a méi nohalteg ze maachen. An deem Kontext huet hien ënnert anerem d'Verlängere vun der Energieprimm genannt, d'Hausse vum Mindestloun, oder verschidden Crédit d'impôt'en. Den Elefant am Raum wier allerdéngs de Logementsproblem. Derbäi géifen et vill Hëllefe ginn, vun deenen d‘Leit awer näischt wéissten. An dat wier ganz allgemeng e Problem, nämlech dass et eng Panoplie un Aiden gëtt, déi ville Leit net bekannt sinn an do proposéiert de Rapporter een en digitalen Office Social. Also eng 1. Ulafstell wou d'Leit sech kéinten informéieren, wéi eng Aiden et iwwerhaapt ginn.

Steierreform ass finanziell net dran

Op eng Steierreform ugeschwat, sot de Max Hahn, dass dës natierlech net onnéideg wier, mee se wär am aktuelle Kontext net ze finanzéieren. Am Staatsbudget hätt een 3 Milliarden an de Grapp geholl fir d'Pandemie-Bekämpfung an elo 2,5 Milliarden fir de Leit an de Betriber ze hëllefen gutt duerch dës Kris ze kommen. Wann een dës Suen net ausginn hätt, da wier genuch Sputt do gewiescht, fir eng Steierreform 11 Joer laang ze finanzéieren. Déi lescht Reform vun 2017 hätt nämlech 500 Milliounen d'Joer kascht, sou den Max Hahn. Et misst een awer déi aktuell Situatioun consideréieren a wann et sou géing virugoen, kéint et d'nächst Joer zu enger weiderer Tripartite kommen, déi och nees Sue géing kaschten. Dee Sputt misst ee sech loossen. Wann een elo am Mäerz/Abrëll géing gesi wéi mer duerch de Wanter komm sinn, da wier de Budgetsrapporter fir Steiererliichterungen, wann d'finanziell Situatioun dat géing erlaben, zum Beispill fir eng punktuell Upassung vun der Steiertabell.

Erhéijung vum Spëtzesteiersaz wier eng Gefor

Op d'Erhéijung vum Spëtzesteiersaz ugeschwat, sot de Max Hahn, dass d'Erhéijung vun 42 op 45 Prozent just 50 Milliounen Euro d'Joer géing abréngen. Eng Steierreform géing awer 600 Milliounen Euro d'Joer kaschten. Dat wier kengem gehollef. Och als Symbol vu Solidaritéit wier dëst net denkbar fir d'DP, well dat wier mat der Gefor verbonnen, dass de Grand-Duché un Attraktivitéit verléiert fir Talenter aus dem Ausland unzezéien oder ze behalen. Sou vill der Superräicher hätt Lëtzebuerg och net, dass ee mat enger Erhéijung vum Steiersaz géing souvill Recetten erakréien, erkläert de Max Hahn.

