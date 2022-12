En Donneschdeg de Moie war d'Fërderung vun de Beruffer am Bau an Handwierk Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Obwuel d'Ekonomie méi lues dréint ass de Chômage niddreg. Der Etüd vum Liser, vun der Adem a vun jobfirst no feelt et besonnesch am Bau an am Handwierk u Main d'œuvre. Aus deene Secteure gëtt reegelméisseg gefuerdert, fir déi Beruffer ze fërderen, mee net jiddereen huet déi selwecht Virstellungen, wéi dat soll gemaach ginn.

En Donneschdeg de Moie huet de Romain Schmit eis gesot, de Generalsekretär vun der Fédération des Artisans wat seng Propose sinn. Mam Invité vun der Redaktioun hu mer och iwwert d'Finanzpolitik vun der Regierung an de Gehälteraccord beim Staat geschwat.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.