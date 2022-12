E Freideg de Moien ass d'Korruptiounsaffär am Europaparlament Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Europaparlament huet eng mouvementéiert Woch hannert sech. Zanter der Arrestatioun vun ënnert anerem der griichescher Vizepresidentin vum Europaparlament Eva Kaili, wéinst dem Verdacht op Korruptioun a Geldwäsch, ass d’Parlament beméit den Imageschued sou gutt et geet a Grenzen ze halen.

Mä d’Vertraue vu ville Leit an d’Institutioun ass fort. Wéi eng Léiere muss d’EU-Parlament aus dësem Skandal zéien? Wéi hätt een d’Korruptiounsaffär verhënnere kënnen? A geet en iwwerschaffte Lobbyregëster duer?

Alles dat schwätze mer e Freideg de Moie mam Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen. Den CSV-Generalsekretär ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 8.10 Auer.

