En Méindeg de Moien maache mer an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" e Réck- an Ausbléck iwwert déi wirtschaftlech Situatioun am Land.

Mir steieren op d‘Enn vum Joer duer. E gudden Zäitpunkt, fir mam Wirtschaftsminister een Réck- an Ausbléck ze maachen. Wei geet et den Entreprisen aktuell mat der enormer Hausse vun den Energiepräisser? Wei sollen d‘Betriber d‘nächst Joer zwou bis dräi Indextranche stemmen? Wei geet et weider an den Dossiere Liberty Steel a Google?

An natierlech schwätze mer mam LSAP-Minister och iwwer d‘Walen dat nächst Joer. De Franz Fayot ass géint 8h10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.