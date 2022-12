E Mëttwoch de Moie war de Jugendschutz a seng Reform Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Datt de penalen an den zivillen Volet elo solle getrennt ginn, wier net gutt, mengt d'Nathalie Barthélémy, d'Presidentin vun der Kommissioun fir Familljerecht vum Barreau.

Duerch déi verstäerkte Roll vum Office National de l'enfance, géif d'Justiz an hirer Aarbecht ze vill limitéiert ginn. Hei géif eng Administratioun ze vill Pouvoir kréien.

Beim Riichter a Parquet hätt een dogéint d'Garantie vun der Onofhängegkeet. D'Justiz misst weiderhi vun Ufank bis zum Schluss d'Soen an den Dossieren hunn. Esou kéint och méi séier geschafft ginn.

Datt de Volet Preventioun soll gestäerkt ginn, huet d'Affekotin Barthélémy awer begréisst.

Invité vun der Redaktioun: Nathalie Barthélémy

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.