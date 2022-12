En Donneschdeg de Moie goung et an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" ëm d'Banken, d'Prêten an d'Zënsen

Grondsätzlech kéint ee soen, dass komescherweis d'Hausse vun den Zënsen de Banken éischter ze Gutt kënnt. Net wat d'privat Prêten uginn, mä éischter op de Reserven, déi ee bei der Zentralbank huet, sot de President vun der Bankenassociatioun ABBL, de Guy Hoffmann, en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. D'Banke misste sech awer op vill Imprevuen astellen. D'Netto-Resultat wier och schonn ëm 13% erofgaangen, well een huet misse Reserve maachen, fir eventuell Risken ze couvréieren.

Anerersäits géif et natierlech vill Onsécherheete ginn, well manner investéiert gëtt, an och d'Zënsen op de private Prêten an d'Luucht ginn. Beim variabelen Taux léich e mëttlerweil bei ëm 2,70, a beim Taux fixe bei 4%. Soulaang den Inflatiounstaux méi héich wier wéi den Nominal-Zënssaz, misst ee sech schonn drop astellen, dass nach bis zu 3 weideren Haussë komme wäerten, seet de Chef-Banquier.

Wann ee mat den héijen Zënsen d'Inflatioune wëll bekämpfen, géif een awer och d'Ekonomie bekämpfen, well d'Leit manner Suen hunn a manner wëllen investéieren. Et géif ee gutt mierken, dass am Laf vum Joer d'Demande no Immobiliëprête ferme erofgaangen ass, wat evident wier, well eng grouss Onsécherheet bestéing, an och ëmmer méi leit "duerch de Kuerf géife falen", fir iwwerhaapt e Prêt accordéiert ze kréien. Bis ewell géif et awer nach quasi keng Clientë ginn, déi hir Prêten net méi kéinten zréck bezuelen. Vläicht misst ee sech fir 2023 awer drop astellen, dass dat ännert, seet de Guy Hoffmann.

Hie géif op alle Fall neie Clientë recommandéieren, bei engem Prêt e Mix ze maachen aus variabelem a fixem Zëns-Taux. Mam Fix wier ee protegéiert a mam Variabel kéint een ebe vun enger Zëns-Baisse profitéieren, wann déi vläicht schonn 2024 géif kommen.

Wat d'Finanzplaz Lëtzebuerg ugeet, misst d'Politik weider aktiv un der Kompetitivitéit an der Attraktivitéit matschaffen. Indextranchen a Logementskäschte géifen d'Ausland ofschrecken.

Och d'Boergeld war Sujet am Gespréich mam ABBL-President: An den Agencë wäert een ëmmer Cash kréien - vläicht net méi an de Guicheten, mä weiderhin um Bankomat.

Invité vun der Redaktioun: Guy Hoffmann

