E Freideg de Moien ass ënner anerem de Commerce an d'Baisse vun der TVA Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wéi ass d’Chrëschtgeschäft gelaf? Wéi dat ganzt Joer? A mat wat rechent ee fir 2023?

Den Tom Baumert ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Hien ass den Direkter vun der Handelsconfederatioun CLC a mir schwätze mat him iwwert de Commerce, iwwer d’TVA-Baisse, déi d’nächst Joer gräift, an, ob een nach dat néidegt Personal fënnt.

