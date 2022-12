En Dënschdeg de Moien sinn d'Lëtzebuerger Landwirtschaft an dat ëmstriddent Agrargesetz Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wéi soll d'Landwirtschaft zu Lëtzebuerg ausgesinn? Wéi geet et de Baueren? Wou sinn d'Diskussiounen iwwer dat neit, ëmstriddent Agrargesetz drun?

Doriwwer schwätze mer de Moie mam Aloyse Marx. Hien ass Mëllechbauer a President vum Fräie Lëtzebuerger Bauereverband a géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

