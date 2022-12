E Mëttwoch de Moien ass de Logement Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Et gëtt den Ament manner gebaut, manner verkaf, manner geneemegt a manner Leit kréien e Prêt fir ze kafen oder ze bauen.

Huet de Bausecteur e Problem? Gëtt et schonn eng Kris oder deit sech eng un? Brauche mer Mesuren, fir géigenzesteieren? A sinn d'Reformen, déi de Minister Kox proposéiert, déi richteg, oder grad elo déi falsch?

Doriwwer schwätze mer e Mëttwoch de Moie mat de Presidentin vun der Logementskommissioun an der Chamber, dat ass déi gréng Deputéiert Semiray Ahmedova.

Si ass live am Interview géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.