En Donneschdeg de Moie war ënner anerem den Accueil vun den ukrainesche Flüchtlingen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Joer 2022 ass e Joer vun onwarscheinlech ville Krisen, wéi zum Beispill de Flüchtlingskrisen. Och hei am Land sinn d'Strukture belaascht, sot de Marc Crochet en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

De Generaldirekter vun der Caritas konnt confirméieren, dass et mat enger Struktur um Kierchbierg Problemer gouf, wou haaptsächlech ukrainesch Refugiéen ënnerkoumen, mä déi wäre mëttlerweil behuewen.

Et hätt een d'Capacitéiten zu Lëtzebuerg, fir Leit op ze huelen. Ronn 75% vun de 7.000 disponibele Better wiere beluecht. Wéi vill Ukrainer schlussendlech privat bei Leit doheem ënnerkomm sinn, doriwwer hätt hie keng Zuelen, well se ni richteg erfaasst gi wären.

Wat mannerjäreg Flüchtlingen ugeet, do hätt een e Problem zu Lëtzebuerg. Et géif net genuch adaptéiert Strukture ginn, beispillsweis Kannerheemer. Et wier een natierlech bereet mat den Autoritéiten zesummen ze schaffen, fir do Léisungen ze fannen, seet de Marc Crochet.

Invité vun der Redaktioun: Marc Crochet

