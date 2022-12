E Freideg de Moie waren d'Klima an d'Wieder zu Lëtzebuerg Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

2022 war dat zweet-wäermst Joer um Findel, zanter 1947 an dat direkt nom Rekord-Joer vun 2018, sot de Luca Mathias vu Meteolux e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. De Meteorolog huet erkläert, dass ee sech ëmmer op eng Referenz-Moyenne vun de leschten 30 Joer géif baséieren a sou géif sech kloer weisen, dass et 2022 méi waarm war wéi gewéinlech.

Fir dëst Joer hätt een zum Beispill eng positiv Anomalie vun +1,3 Grad par Rapport zu der Referenzperiod. Dat wier op de Klimawandel zeréck ze féieren, erkläert de Meteorolog. Duerch de Klimawandel géing nämlech d'Warscheinlechkeet vun den Temperatur-Extremer klammen. Um Findel géing een zum Beispill gesinn, dass d'Summerdeeg an d'Hëtzt-Deeg zouhuelen a Wanterdeeg mat Frascht oder Schnéi géifen et ëmmer manner ginn. Dat wier schonn een eendeitegt Zeechen, dass sech eppes verännert.

Huelen déi extrem Wiederphenomener, fir déi et och Alerte vu Meteolux gëtt, zou?



Dat wier eng Fro, déi ee just schwéier kéint beäntweren. Besonnesch wat d'Warnungen ugeet, wier et esou, dass dës duerno jo net forcement géingen a Kraaft trieden. Wat een awer géing gesinn, ass, dass een zanter 2015 all Joer en Nidderschlags-Defizit registréiert. Et reent also net genuch an zanter 2010 hat ee schonn véier Mol méi Ree wéi 50 Liter pro Dag, wat tëscht 1947 an 2010 just ee Mol virkoum. An der Statistik géing een also eng Verännerung vun den Extremer gesinn.

D'Projektioune fir déi nächst Jore léichen och genee an deem, wat een déi lescht Jore gesinn huet, mat ebe méi waarmen a wuel och dréchenen Deeg, sou de Luca Mathias.

Invité vun der Redaktioun: Luca Mathias

