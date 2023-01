E Méindeg de Moie waren d'ADR an d'Superwaljoer 2023 Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Wat den Toun an der Politik ugeet, deen ass sécherlech an engem Waljoer méi schaarf wéi soss. Mir wëllen eis als ADR och un den Appell fir méi politesch Contenance halen, allerdéngs missten och all déi aner Parteien dat maachen.".

Dat sot den ADR-Deputéierten Fernand Kartheiser e Méindeg de Moien um RTL-Mikro. Hie war eisen éischten Invité vun der Redaktioun am neie Joer, an huet op den Tëschefall an der Chamber reagéiert, wou säi Parteikolleeg Fred Keup de Wirtschaftsminister Franz Fayot als "Topert" vernannt hat, nodeems d'ADR vum Minister als "rietsextrem" bezeechent gi war. Et wier en Extremfall gewiescht, an et wier emotional reagéiert ginn, sou den Invité.

An der Chamber géingen dacks vill haart Wieder falen, besonnesch wann de Mikro aus wier. Do gesäit de Fernand Kartheiser virop de Chamberpresident an der Responsabilitéit. De Fernand Etgen misst och kënnen e Minister zurechtweisen, wann dee Beleidegunge mécht an net just eng ADR.

Mat der Ausso dass d'ADR eng rietsextrem Partei ass, wier eng Grenz iwwerschratt ginn, dat géing de gesonde Mënscheverstand engem scho weisen.

Ass d'ADR rietsradikal?

Verschidde Politikwëssenschaftler soe schonn, dass een d'ADR als "rietsradikal" kéint astufen, well se bewosst Aussoen mécht déi d'Grenzen vun deem wat dierf gesot ginn, austesten.

Déi meescht Parteien am Land géinge sech als "lénks" oder "mëtt-lénks" gesinn, souguer eng CSV. A vun der lénker Mëtt bis rietsextrem, géinge Kilometer dertëscht leien, sou de Fernand Kartheiser. Eng Partei wéi d'ADR wier konservativ mat engem staarke sozialen Engagement. Se wier héchstens eng Partei vun der rietser Mëtt mat null radikalen Elementer.

All d'Parteien hei am Land mat Ausnam vun der ADR a vum Joé Thein senge Leit, géinge sech als lénks bezeechnen.

Optimistesch fir d'Superwaljoer

Op déi rezent méi schlecht Sondage vun der ADR am Politmonitor ugeschwat, wou een déi +3 Sëtz aus dem November 2021 verluer huet a stagnéiert, sot den Invité, dass een d'Politik mat esou Ëmfroen géing banaliséieren. D'ADR hätt an der Lescht vill geschafft fir sech programmatesch ze positionéieren. Et hätt ee vill nei Iddien. Déi wéilt een och ëmsetzen. An dorop géing et elo ukommen. Dofir géif d'ADR sech froen, wéi eng Koalitioune méiglech wieren, fir déi Feeler déi den Ament politesch bestinn ze behiewen.

Wat d'Erwaardungen un d'Superwaljoer 23 uginn, wier een optimistesch. Konkret Erwaardungen u seng Partei a punkto Unzuel vun den Sëtzer, wollt de Fernand Kartheiser awer net äusseren.

Invité vun der Redaktioun: Fernand Kartheiser

