En Dënschdeg de Moie war d'Schoul Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Et gëtt nach vill an eisem Schoulsystem ze verbesseren. Notamment d'Sproocheproblematik, de vereelzte Schoulprogramm an och d'Participatioun vun den Elteren an der Schoul. Dat sot den Alain Massen, de President vun der Nationaler Elterevertriedung war en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Vereelzte Schoulprogramm

Déi grouss Ongläichheeten am System, déi entweder duerch d'Sproochen, duerch d'Migratioun oder duerch déi sozial Ënnerscheeder entstinn, misst een aktiv an der Schoul bekämpfen. Donieft misst een an Zukunft an der Schoul och léieren, op aner Kompetenzen ze setzen, wéi just op puert Wëssen. Zum Beispill Liewenskompetenzen, Konfliktléisungen, wéi mat Emotiounen a mat Mobbing ëmgoen etc. Den neie Curriculum géing an den nächste Joren ënner anerem zesumme mat der Elterevertriedung ausgeschafft ginn.

Europa- an International Schoule féieren zu "Ghettoiséierung"

Een Dar am A sinn der Elterevertriedung iwwerdeems d'Europa- an déi International Schoulen, déi wéi Champignonen aus dem Buedem wuessen, well dës ëmmer just een Deel vun de Schüler kéinten opfänken, an op der anerer Säit hätt een dann ëmmer d'Gefill, dass do eng Zort "Ghettoiséierung" entsteet. Dës Schüler géingen dacks iwwerhaapt net a Kontakt mam Lëtzebuergesche kommen. Et misst een onbedéngt dofir suergen, dass den "ordinären" Schoulsystem esou opgebaut ass, dass jidderee seng Plaz dra fënnt an dass all d'Sproochen do zum Asaz kommen, also dass ee quasi kéint wiele Mathe op Franséisch, Däitsch oder Englesch ze maachen.

"Mir sinn net eng Gewerkschaft"

Virun 3 Joer huet gouf dës alleréischten national Elterevertriedung op d'Been gestallt an an Zäite vu Covid-Pandemie huet ee sech fir d'éischt mol misse fannen. Et wier vill Opbau-Aarbecht néideg gewiescht an et hätt een och eng éischt Skepsis vun all den Acteure missen iwwerwannen, déi vläicht Angscht gehat hätten, dass elo och nach d'Eltere sech an d'Schoul amëschen. Mëttlerweil wier een awer do ukomm, wou een hi wollt, sou den Invité. Et géif ee wouer geholl ginn an et kéint ee matdiskutéieren.

Et wéilt een net als eng Zort Gewerkschaft fungéieren, fir am Numm vun den Elteren ze reklaméieren an ze meckeren, ma et wier een do, fir den Debat ze alimentéieren an d'Erfarung vun den Eltere mat eranzebréngen.

A punkto Engagement vun den Eltere wier och nach Sputt no uewen. Et wieren dacks déi nämmlecht, déi sech géingen engagéieren. An do misst een nobesseren, sou den Invité.

Dëst Joer gëtt d'Elterevertriedung nei gewielt an de President Alain Massen stéing och fir déi nächst 3 Joer nees zur Verfügung. Hie géing d'Mandat unhuelen, wann hie gewielt gëtt. Elo wier et d'Zäit, fir déi nächst 3 Joer Theme-spezifesch ze schaffen.

Invité vun der Redaktioun: Alain Massen

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.