E Mëttwoch de Moie waren d'Chamberwalen 2023 Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wie gëtt LSAP Spëtzekandidat, respektiv wéini gëtt dat decidéiert? A gëtt d'Vizepremier Paulette Lenert proposéiert? Ënnert anerem dat hate mir d'LSAP-Parteipresidentin Francine Closener e Mëttwoch de Moie gefrot.

Invité vun der Redaktioun: Francine Closener

"Ech fannen et erfreelech dass, den Interêt un där Fro so grouss ass, mä nach ass keng final Decisioun gefall." Dat sot d'Francine Closener en Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. D’LSAP-Parteipresidentin wollt sech deemno nach net an d’Kaarten kucken loossen, wien de Spëtzekandidat vun de Sozialiste fir d’Chamberwalen wäert ginn.

D'Partei géif ganz geschlossen hannert dem Paulette Lenert stoen, mä et wéilt ee weiderhin net aus der Hëft schéissen. Wéi eng Decisioun d'Partei an dëser Fro geholl hätt, géif een um Neijooschspatt den 20. Januar matdeelen.

D’Francine Closener huet d'Aarbecht vun der 3er-Koalitioun bis ewell als eng gutt beschriwwen, mat ville wichtegen Decisiounen déi geholl gi wieren. Et hätt een natierlech eegen Iddien, déi een awer och an den nächste Méint de Wieler wéilt erklären a méi no bréngen.

Nodeems d'Paulette Lenert an hirer Reaktioun op den Neijoerschinterview vum Premier Xavier Bettel sot, et kéint een iwwert Ännerungen um Index diskutéieren, sot d'Francine Closener e Mëttwoch de Moien den Index stéing net op der"To-do-Lëscht". D'LSAP wier zwar kloer fir méi sozial Gerechtegkeet, mä dat misst een duerch eng Steierreform maachen. Besonnesch déi mëttel a kleng Akommes missten erliichtert ginn an dat géing sécher am LSAP-Wahlprogramm stoen.

Iwwerdeems hunn d'Sozialisten e Problem mam projet de loi vum bail à loyer vum Logementsminister. Net mam initialen Text, mä nodeems d’Amendementer komm sinn. Do wëll een d’Gespréicher mam Minister elo nach emol sichen.

