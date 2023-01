En Donneschdeg de Moien war den Abrigado Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Et ass eis wichteg, ëmmer nees ze erklären, wat mir genee am Abrigado maachen a wat den Ënnerscheed derzou ass, wat ee baussen virun der Dier gesäit. D'Clienten, déi mer bannenan betreien, sinn nämlech net nëmmen déi, déi ee baussen gesäit. Dat sot d'Responsabel vum Abrigado, d’Claudia Allar, de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

Et hätt ee ganz divers a komplex Offeren an de leschte Joren, aus der Erfarung eraus, fir Leit mat schwéiere Suchtproblemer opgestallt. Eng 2.000 Consultatioune pro Méint géife mëttlerweil registréiert ginn.

D'Ouere vun der Politik wiere grouss op, huet d'Claudia Allar d'Relatiounen zu den zoustännege Ministère beschriwwen. Den Doleance vum Abrigado wier dacks Rechnung gedroe ginn.

Déi emotional gefouert Diskussioun iwwert dezentraliséiert Fixerstuffen, wier u sech net néideg. Leit, déi esou ofhängeg vun Droge sinn, dass et net méi anescht geet, wäerten ëmmer nees an der Stad landen. Dofir misst een d'Hëllef weider zentral organiséieren, mat dezentralen Hëllefsstellen.

Invité vun der Redactioun: Claudia Allar

