En Dënschdeg de Moien ass den Immobiliëmarché Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Duerch déi héich Zënsen an déi deier Immobiliëpräisser ass d'Demande, fir ze kafen, net méi déi, déi se emol war. Trotzdeem mellen de Statec an den Observatoire de l'Habitat fir dat lescht Trimester vum Joer 2022 eng Hausse vun 11 Prozent bei de Präisser. Wärend d'Transaktiounen net just gefillt, mee och an de Statistiken erofginn, klammen d'Präisser also weider. Wou steiert de Logementsmarché hin? Ass d'Party, fir Sue mat Wunnraum ze maachen, eriwwer?

Dat beschwätze mir den Dënschdeg de Moie mam President vun der Chambre Immobilière, dem Jean-Paul Scheuren. Den Interview mam Invité vun der Redaktioun héiert Dir wéi gewinnt géint 10 op 8 live.

Invité vun der Redaktioun: Jean-Paul Scheuren

