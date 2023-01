E Mëttwoch de Moie sinn d'Gripp an de Covid Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vun der Santé eisen Invité vun der Redaktioun. Mir froen den Dr Jean-Claude Schmit, wéi et aktuell ausgesäit a puncto Grippe an Covid?

Wier et net un der Zäit, fir an den Urgencen d‘Covid-Filière nees ofzeschafen? Ass de Secteur vun de Soins Primaires, also de Generalisten hei am Land gutt genuch organiséiert? A firwat ginn et Schwieregkeete bei de Liwwerkette bei verschiddene Medikamenter?

Den Invité vun der Redaktioun mam Direkter vun der Santé ass wéi gewinnt géint 10 op 8 um Radio.

