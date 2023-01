En Donneschdeg de Moie war ënnert anerem dat neit Loyersgesetz Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'LSAP soll ophalen hypokritesch ze sinn a generell géing ee mierken, dass d'3er-Koalitioun dout wier. Dat sot d'Carole Thoma en Donneschdeg de Moien, d'Porte-parole vun déi Lénk war eis Invitée vun der Redaktioun. Si huet d'Schreiwes vu verschiddene sozialistesche Parteimembere vu leschter Woch kritiséiert. Et wier Walkampf an dofir géing d'LSAP elo erwächen, ma de Projet vum Loyersgesetz wier scho virun 2 Joer deposéiert ginn. Deemools wieren et scho Kriticke ginn. Dat hätt d'LSAP awer net gestéiert. Am Oktober wieren Amendementer um Gesetz gemaach ginn, déi d'Saach net besser gemaach hätten an dofir haten déi Lénk an enger Motioun am November gefuerdert, fir dës Amendementer zeréckzezéien, do hätt d'LSAP awer dogéint gestëmmt. Wann d'LSAP wierklech eppes wéilt fir d'Locataire maachen, da géingen d'Propose jo um Dësch leien, si misste se just opgräifen, sou d'Carole Thoma. De Projet, wéi en elo um Dësch läit, gehéiert an d'Poubelle, fannen déi Lénk. Et stéinge carrement kontraproduktiv Mesuren dran. Et wier eng Invitatioun vum Minister un d'Proprietären, fir all Joer massiv d'Loyeren z'erhéijen an dat onofhängeg dovunner, wéi al eng Wunneng ass oder a wéi engem Zoustand se ass.

Walkampf gëtt um Réck vun de Leit gemaach

"Et mierkt een einfach, déi Regierung ass de facto dout", dat sot d'Spriecherin vun déi Lénk zum aktuelle Gestëppels tëscht de Koalitiounspartner. Et géing kee gemeinsame Projet méi ginn an elo géinge se Walkampf um Réck vun de Leit maachen. Et géing awer genuch Aarbecht ginn. De Grand-Duché hätt vill Problemer a Krisen an d'Parteien hätten näischt Besseres ze dinn, wéi e bësse Walkampf ze maachen. D'Locataire wieren zu 30 Prozent dem Aarmutsrisiko ausgesat an, amplaz Neel mat Käpp ze maachen an d'Propositiounen ëmzesetzen, géing Walkampf gemaach ginn.

D'Haaptprioritéit fir déi Lénk fir 2023 wier also d'Aarmut ze bekämpfen an de Jonken eng Zukunftsperspektiv ze ginn, an dat géing just mat radikale Mesurë goen. Zum Beispill d'Spekulatioun taxéieren, d'Kapital responsabiliséieren, e Liwwerkettegesetz maachen an eise Wirtschaftsmodell iwwerdenken.

Steiererliichterungen als kleng "Tournée générale"

A punkto Steierreform, déi d'Koalitioun versprach hat, wier jo och näischt geschitt. De Mindestloun misst steierlech entlaascht ginn, Leit mat héije Revenue misste méi Steiere bezuelen, d'Kapital misst méi besteiert ginn etc. Dat wat d'Finanzministesch versprach hätt, mat Steiererliichterunge fir 2023, wier eng kleng Tournée générale. Dat wier schéi fir d'Leit, mee mat dem Walkaddo géingen duerno nees Sue feelen, fir eng richteg Reform ëmzesetzen.

Invité vun der Redaktioun: Carole Thoma

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.