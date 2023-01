E Freideg de Moien ass de Lëtzebuerger Aarbechtsmarché Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Lëtzebuerger Ekonomie spiert den Ament schonn d'Konsequenze vun de sëllege Krisen. Wat bedeit dat fir de Lëtzebuerger Aarbechtsmarché?

Wéi eng Previsiounen mécht d‘ADEM fir 2023? Wien ass am meeschten dovunner betraff, wann d'Betriber net méi no Leit sichen? A wat kann d‘Politik dogéint ënnerhuelen?

Dat froen mer d'Isabelle Schlesser. D'Direktesch vun der ADEM ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

