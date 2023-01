En Méindeg de Moien goung et an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" ëm d'Erwaardunge vun der KPL am Waljoer 2023.

Mir liewen an engem Land mat engem kapitalistesche System, dee fundamental ongerecht ass. Wou déi Aarm méi Aarm ginn, an déi Räich méi Räich. Dat sot den Ali Ruckert, President vun der Kommunistescher Partei Lëtzebuerg, am RTL-Interview e Méindeg de Mueren.

Et bräicht ee Partner am Kampf fir eng méi gerecht Gesellschaft, zum Beispill d'Gewerkschaften. Et géifen och Kontakter mat Déi Lénk ginn, bei den Iddie géif een awer ze wäit ausernaner leien.

Et wéilt een och méi attraktiv gi fir Jonker. Dorunner géif ënnert anerem e Jugendgrupp schaffen.

D'KPL ass den Ament nëmmen zu Déifferdeng an zu Rëmeleng am Gemengerot. Dat well een ausbauen an och zu Esch wéilt ee bei de Gemengewalen ee Fouss an d'Dier kréien.

Natierlech wéilt een och an d'Chamber gewielt ginn. Ma virop wéilt een d'Zäit vun de Chamberwalen notzen, fir seng Iddien engem méi breede Public ze presentéieren.

Grad elo wier de Kommunismus wichteg.

De Kapitalismus wier nämlech an enger Dauerkris an net fäeg, d'Probleemer a Wirtschaft, Sozialem an Ëmwelt ze léisen, esou de KPL-President Ali Ruckert.

Invité vun der Redaktioun - Ali Ruckert

