En Dënschdeg de Moie sinn de Piraten hir Ziler am Superwaljoer Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Piraten - a speziell de Sven Clement - waren de Shootingstar an de leschte Sondagen. Wéi gi si an d'Superwaljoer? A wéi ville Gemenge wëllen se untrieden? Wéi en Zil hu si bei de Chamberwalen?

Wéi gesinn hir Proposen aus beim Logement oder fir d'Kafkraaft vun de Leit ze steigeren?

De Sven Clement ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.