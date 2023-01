E Freideg de Moien war ë.a. dem LSAP-Politiker säin neit Mandat als Vizepresident vum EU-Parlament Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De frësch gebakene Vize-President vum EU-Parlament Marc Angel war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Hien ass ee vun 14 Vizepresidenten, déi sech jeeweils ëm verschidde Portfolioe këmmeren. Et wieren der souvill, well et eben ganz vill Aarbecht wier, déi misst opgedeelt ginn an engem Parlament mat 700 Memberen an ronn dausend Employéen. De Marc Angel ass de 5. an der Reiefolleg an wat déi nei Aufgab matsechbréngt, doriwwer géing hien d'nächst Woch mol nach gebrieft ginn. Nieft dem Marc Angel als Vizepresident, ass och de Christophe Hansen als Quästor mat am EU-Präsidium. Dat wier vläicht keen Avantage awer sécher gutt fir d'Land. Et géif weisen, datt ee Vertrauen an d'Lëtzebuerger hätt.

D’Korruptiounsaffär huet vill futti gemaach

Den Ament dominéiert am EU-Parlament virop d‘Korruptiounsaffär ronderëm déi griichesch Deputéiert Eva Kaili, d‘Virgängerin vum Marc Angel. Dofir wier et elo wichteg als Team opzetrieden, opzeklären a nees Vertrauen an d’Institutioun ze schafen. Et misst een also elo duebel gutt schaffen, fir d’Parlamentsaarbecht, also d’Politik nees an de Virdergrond ze stellen. D’Korruptiounsaffär hätt ganz vill futti gemaach. De Marc Angel nennt et och "bedauerlech", dass déi involvéiert Leit alleguer aus senger sozialistescher Fraktioun waren. Dat géing een och net niéieren an et hätt een vun Ufank un direkt ganz pro-aktiv reagéiert. Net méi spéit wéi en Donneschdeg hätt d‘Fraktiounspresidentin vun de Sozialisten e 15-Punkteplang virgestallt, wat sech elo am Parlament misst änneren a wéi ee méi transparent kéint ginn. D‘Sozialdemokraten hunn och eng intern Enquêtëkommissioun aberuff, fir ze klären, wéi esou eng Affär iwwerhaapt méiglech war, firwat et kengem opgefall ass, a se géingen déi voll Muecht kréien, fir alles ze duerchliichten.

Méi Kontroll am EU-Parlament

Wichteg wier et donieft och, den Transparenzregister am EU-Parlament ze verschäerfen. Den Ament misst ee just uginn, wéi eng Lobbyisten ee gesäit, wann een un engem Rapport schafft. Dat géing awer net duergoen. De Marc Angel sot, hie géing selwer all seng Rendez-vousen uginn, déi hie mat Leit hätt, fir iwwer Dossieren ze schwätzen. D'Leit, déi den Transparenzregëster vum Europaparlament iwwerwaachen, missten awer, senger Meenung no, méi Pouvoir kréien.

De Marc Angel selwer geet dëst Joer net mat an der Chamberwalen. Hie géif sech awer aktiv an d'Campagne mat abréngen. Et gëtt sech allgemeng erwaart, datt d'Paulette Lenert den Owend um Neijoerschpatt vun der LSAP zu Schengen hire Spëtzekandidatur annoncéiert. Wann een als Partei d'Ambitioun hätt, fir de Premier ze stellen, da kéint et nëmmen eng Persoun sinn, déi un der Spëtzt vun enger Ekipp fir an d'Wale steet, sou eisen Invité de Moien.

