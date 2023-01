En Dënschdeg de Moien ass ënnert anerem d'Aarbechtszäitverkierzung Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Am Virfeld vum Neijoerschpatt vun der Fedil, ass de Moien den Direkter vun der Industriellefederatioun eisen Invité vun der Redaktioun. Mam René Winkin diskutéieren mer iwwer d‘Aarbechtszäitverkierzung, iwwer d‘Energiekrise, iwwer den Impakt vun den Indextranchen an eng eventuell nächst Tripartite. A wei eng Prognosen mécht den Fedilsdirekter fir d'Lëtzebuerger Ekonomie am Superwaljoer? Äntwerten ginn et de Moien géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.