E Mëttwoch de Moie waren ënnert anerem d'Zëns-Entwécklungen mat der Spuerkeess-Directrice Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Mir erwaarden, datt d'Zënsen an den nächste Méint nach ee Prozentpunkt an d'Luucht ginn." Dat sot e Mëttwoch de Moien d'Generaldirektesch vun der Spuerkeess, d'Françoise Thoma, als eis Invitée vun der Redaktioun. Bei der Spuerkeess ginn d'Zënsen elo, no den Decisioune vun der Europäescher Zentralbank, am Januar eng zweete Kéier erop.

Allgemeng geet ee bei der Spuerkeess dovunner aus, datt d'Zënsen dëst Joer sech op engem bësse méi héijen Niveau stabiliséieren. Previsioune wären awer schwéier. Mëttel- a laangfristeg kéinten d'Zënse warscheinlech liicht erof goen, mä net méi sou déif ginn, wéi se nach virun zwee, dräi Joer waren.

Zréck an d'Normalitéit

Et wier ëmmer kloer gewiescht, datt d'Nullzëns-Politik net éiweg kéint daueren. Déi aktuell Zënshaussen hätten d'Banken dowéinst schonn zanter enger Rei Joren antizipéiert, sou d'Generaldirectrice vun der Spuerkeess. Et hätt een d'Dossieren "gestresst" a bei de Projeten eng fiktiv Hausse vun 2 Prozent mat agerechent. Den europäeschen Haaptleetzëns ass zejoert vun 0 op 2,5 Prozent an d'Luucht gaangen. Weider Haussë sollen dëst Joer wéi gesot nokommen.

Bei der Spuerkeess géif een den Ament awer keng Unzeeche gesinn, datt Clienten hir Prêten net méi packe géifen. Wann et Problemer gëtt, sollt ee sech mellen. Da kéint een de Prêt zum Beispill strecken oder vum variabelen an e fixen Zënssaz wiesselen.

D'Françoise Thoma seet, et wier een den Ament u sech zréck an der Normalitéit bei den Zënsen, och wann den aktuellen internationalen, ekonomeschen a geopolitesche Kontext fir vill Onsécherheet géif suergen.

Elo fir den Autofestival ass den Taux iwwregens 2,5% méi héich, wéi beim leschte Festival.

45 Prozent manner Demande no Prêten am Dezember

Den Immobiliëmaart wier den Ament op alle Fronte vun Attente gepräägt. Am Dezember zejoert wier d'Demande no Prêten am Verglach mam Joer virdrun ëm ganzer 45 Prozent zréckgaangen, sou eis Invitée de Moien. Fir dat ganzt Joer 2022 gouf et eng Baisse vu 15 Prozent. Der Spuerkeess-Directrice no, géifen engersäits eng Rei Clienten den Ament einfach ofwaarde fir hiren Immobiliëprojet ze realiséieren, well et den Ament sou onsécher ass. Anerer kéinten et sech effektiv net méi leeschten. Fir dëst Joer rechent een awer mat enger Stabiliséierung.

D'Spuerkeess hätt hir Konditioune fir e Prêt net verschäerft. Duerfir ass den Taux, wéi vill Immobiliëprête refuséiert ginn, net weider eropgaangen a läit nach ëmmer bei ronn 17 oder 18 Prozent.

En Impakt op d'Logementspräisser hätt déi aktuell Entwécklung bis ewell nach net. Ob dat antrëtt, wier den Ablack och schwéier virauszesoen. Sollten dëst Joer effektiv manner Wunnenge gebaut ginn, géif de Marché riskéieren, sech souguer weider z'iwwerhëtzen. Dat wier, der Françoise Thoma no, och net auszeschléissen.

Keng weider Fermeture vun Agencë geplangt

Wat de Reseau vun den Agencen ugeet, hätt een den Ament keng Projeten, fir weider Filialë bei der Spuerkeess zouzemaachen. Et hätt ee sech dem Client ugepasst a géif méi op Rendezvous schaffen. Tëscht 2013 an 2019 wäre 50 Prozent manner Clienten an de Guichet komm, mat Covid nach emol ëm 50 Prozent. An och no Covid wieren d'Clienten net zréckkomm.

Wat d'Reprise vun de Clientë vun der Fortuna-Bank betrëfft, déi zejoert hir Fermeture annoncéiert huet, wier de Prozess am Gaang ofgewéckelt ze ginn. Den Ament géifen d'Prête vun deene Leit, déi bei d'Spuerkeess wiessele wëllen, am Gaang iwwerholl ze ginn.

Invité vun der Redaktioun: Françoise Thoma

