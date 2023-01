En Donneschdeg de Moien sinn den Agrar-Sommet an d'Agrar Gesetz, d'Pandemie, de Krich an d'Dréchent Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Camille Schroeder, de President vun der Baueren-Allianz, war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun a sot dass effektiv mëttlerweil scho villes gekläert wär, mee den Agrar-Sommet wier weiderhin néideg. Et missten ëmmer nach vill Detail-Froe gekläert ginn, besonnesch am Bezuch op de Klima. Hien léisst dofir och de Reproche vun enger Alibi-Veranstaltung net gëllen. Bannent 2 Stonne solle 7 Theme mat iwwer 30 Leit diskutéiert ginn. Wann dat gutt preparéiert wier, da wier dat kee Problem, sou den Invité.

An et géingen nach vill Diskussiounen ustoen, well de Kader vun der Agrar-Reform géif zwar stoen, mee den Däiwel géif am Detail stiechen, also an de Reglementer. Zum Beispill wier gesot ginn, dass de Plaffong vun den Aiden soll eropgesat ginn, ma ëm wéi vill genee oder wéi eng Maschinnen iwwerhaapt a Fro komme fir Subventiounen, misst nach an den Aarbechtsgruppen diskutéiert ginn. Och d‘Fro vun den Ammoniak-Reduktioune wier nach net am Detail geschwat ginn a besonnesch dat hat jo am Kontext mat der Limitt vum Véibestand pro Betrib fir grouss Onzefriddenheet bei de Bauere gesuergt. Och dat wier e Knackpunkt. Wéi vill däerf e Betrib wuessen? Wat geschitt mat de Familljebetriber? An dorunner gebonne wier och d‘Fro vun der finanzieller Sécherheet.

„D‘Baueren als solches sinn alleguerte gewëllt am Beräich vum Klima eppes ze maachen“, sou de Camille Schroeder. Et misst ee just kucken, wéi een dat praktesch kéint ëmsetzen. E Betrib misst natierlech weider rentabel bleiwen, virun allem elo zu Zäiten, an deenen d’Käschten deels enorm geklomme sinn. 2022 hätt een, wei all déi aner Secteuren och, eng Käschtenexplosioun erlieft: d‘Energiepräisser hätten sech quasi verduebelt, den Dünger hätt sech verdräifacht an d‘Kärepräisser wieren an d‘Luucht gaangen. Trotzdeem wier een derduerch komm, mee et misst een op de Mëllechpräis oppassen. Den mécht aktuell ronn 40 Prozent vum Revenue vun de Lëtzebuerger Betriber aus a wann de Präis géing falen, da kéimen d‘Baueren an d‘Struewelen, sou de President vun der Baueren-Allianz.

