E Freideg de Moie war de Lëtzebuerger Autosmarché Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Am Moment gesäit et nach net sou aus, dass den Trend vu manner Autoen, déi verkaf ginn, wierklech gebrach gëtt. D'Erwaardunge ginn dervun aus, dass et eréischt Enn vum Joer lues a lues besser leeft, sot de Gerry Wagner e Freideg de Moien, de Porte Parole vum House of Automobile, als eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir dëst Joer misst ee sécher dervun ausgoen, dass d'Liwwerenkpäss weider bestoe bleiwen. D'Präisser gi weider an d'Luucht, dat wier eng Realitéit... An engem gewësse Sënn wiere méi grouss Autoen eng Zort Luxus. Dofir géif den Trend awer och ëmmer méi zu méi klenge Ween goen, och wann déi awer ëmmer manner géife gebaut ginn. D'Margë wiere ganz einfach ze kleng. Dat géif sech virun allem bei den europäesche Konstrukteure weisen. Ëmmer méi Leit géifen duerch déi deier Präisser op eng Leasing-Optioun zeréckgräifen, virun allem bei den Elektroween.

De Gerry Wagner wier optimistesch, dass d'Präisser an nächster Zäit awer falen. Wichteg wier et awer, dass déi staatlech Primme bestoe bleiwen, fir den Incentiv op Elektro weider oprecht z'erhalen.

15% vun de Ventë waren zejoert Elektroautoen. En Trend, deen no uewe weist, awer net séier genuch geet. D'Leit géifen nach ofwaarden, an et misste méi konkret Äntwerte geliwwert ginn, fir de Bedenke vum Client entgéint ze wierken.

