Wolz kritt eng nei Klinik an en IRM. Ënner anerem dës Theme goufen an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" ugeschwat.

D'Baugeneemegung fir de Projet "Schlasskéier" wäert séier kommen. 2026 soll déi nei Spidolsstruktur zu Wolz opgoen. Se wier op Urgence mat ambulanter Chirurgie, ouni Better ausgeluecht. Beim Projet géif enk mat der Gemeng zesumme geschafft ginn. Dat huet den Dr. Paul Wirtgen, Generaldirekter vum Nordspidol, e Mëttwoch de Moien um RTL-Mikro erkläert.

D'Strategie vum CHDN wier et, déi zwee Sitten zu Ettelbréck an zu Wolz ze entwéckelen. Elo hätt een ebe Wolz wëlle méi breet opstellen. Am Hierscht soll schonn en IRM am Spidol St.Joseph zu Wolz a Betrib goen, deen duerno an de Centre "Schlasskéier" plënnert. Wat d'Maternité zu Ettelbréck ugeet, géifen d'Synergië déi mam CHL geschaaft goufe, ganz gutt funktionéieren A bei de Kardiologe géif et eben de Konflikt Klinik oder Praxis ginn, ma och do géif no enger Léisung gesicht ginn.

01/02/2023 Invité vun der Redaktioun - Dr. Paul Wirtgen

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.