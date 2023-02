En Donneschdeg de Moie steet den neien CSV-Spëtzekandidat Luc Frieden an d'Walen 2023 am Fokus an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Luc Frieden gëtt nationale Spëtzekandidat fir d’CSV bei de Chamberwalen am Oktober. Doriwwer schwätze mam Marc Spautz. Den CSV-Süd-Deputéierten ass zanter 2004 an der Chamber, war kuerzzäiteg Minister a 5 Joer laang Parteipresident.

D’Decisioun um Mëttwoch den Owend ass eestëmmeg gefall, mä steet wierklech déi ganz CSV hannert dem Spëtzekandidat Frieden? Gesäit sou eng Erneierung aus?

Wéi sozial wäert de Walprogramm vun der CSV ginn? A wat si seng eegen Ambitioune fir d’Walen?

De Marc Spautz ass live am Interview géint 10 op 8.

