Um Freideg de Moien ass d'Corinne Cahen eis Invitée vun der Redaktioun.

A gutt 4 Méint si Gemengewalen d’Familljeministesch Corinne Cahen geet an der Stad mat an déi Walen. Wat sinn hir Ambitiounen? Wat reizt se elo méi un der Gemengepolitik wéi un der Regierungspolitik? Dat froe mer d’DP-Politikerin de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

Bei deene Walen dierfen och all d’Auslänner, déi hei am Land wunnen, sech op de Wielerlëschten androen. Egal wéi laang se schonn hei wunnen. Déi Mobilisatioun leeft net gutt. Wéi een déi Participatioun an och d’Integratioun ka verbesseren, och doriwwer schwätze mer mat der DP-Ministesch géint 10 op 8.

