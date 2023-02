E Mëttwoch de Moie sinn d'Genossenschaftskellerei, de Klimawandel an d'Präisdeierecht Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den André Mehlen ass zanter dem 1. Februar den neien Direkter vu Vinsmoselle. D'Genossenschaftskellerei huet mat engem verluerene Marketingprozess an dem Depart vum Direkter Patrick Berg am Summer zejoert méi turbulent Méint hannert sech.

Wat huet de fréiere Wäikontrolleur beim Institut Viti-Vinicole elo mat Vinsmoselle wëlles? Dat froe mer den André Mehlen e Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8. Mir schwätzen donieft iwwert den Impakt vum Klimawiessel, nei Konsumgewunnechten an d'Präisdeierecht.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.