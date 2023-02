En Donneschdeg de Moie war d'Situatioun um Energiemaart Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Aktuell gräifen d’Hëllefe vum Staat géint héich Gas- a Stroumpräisser. Mä wat ass, wann dës Mesuren auslafen? Wéi ass d’Situatioun um Energiemaart aktuell?

Dat hu mir en Donneschdeg de Moien de Generaldirekter vun Enovos Erik von Scholz gefrot.

Fir 2024 gëtt et vill Ongewëssheeten. Aus der Perspektiv vun haut kéint een nach net soen wat geschitt. Dat sot de Generaldirekter vun Enovos, den Erik von Scholz en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Enn vum Joer lafen déi staatlech Hëllefe bei den Energiepräisser jo aus. Et wier elo mol wichteg, sech op dëst Joer ze fokusséieren. Sou enorm Präis-Schwankungen, wéi et se leschte Summer gouf, missten op alle Fall verhënnert ginn.

Fir de Client wier et esou, dass Enovos ëmmer géif probéieren, duerch eng intelligent Akafspolitik, d’Präisser méiglechst niddreg ze halen.

Bei 60€ pro Megawatt d’Stonn stéing een haut, dat ass e gutt Stéck manner wéi déi 300€ vu leschtem Summer, awer och däitlech méi, wéi déi 10€, wou een och scho mol louch.

Den europäesche Präis-Plaffong vu maximal 180€ d’Megawatt Stonn géif och eng gewëssen Nervositéit aus dem System huelen.

Invité vun der Redaktioun: Erik von Scholz

