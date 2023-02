E Freideg de Moien war ënnert anerem d'Gebuertshaus zu Bartreng Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Mir hoffe wierklech, dass et nach virun de Wale gekläert ass. Mir bleiwen der Meenung, dass et hei am Land fir eng Fra soll méiglech sinn, an engem Gebuertshaus ze accouchéieren. Mir hunn als Hiewanen de Grondstee geluecht, fir d'Gebuertskultur am Land ze änneren." Dat sot d'Nadine Barthel e Freideg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. Si ass d’Presidentin vun der Associatioun vun den Hiewanen.

Am Zenter Lunata zu Bartreng, deen am September vun enger Rei Hiewane lancéiert gouf, dierfe bis op Weideres keng Puppelcher op d'Welt kommen. En Aarbechtsgrupp mat Vertrieder vun der Santé, de Fraendokteren, der Spidolsfederatioun an den Hiewanen ass bis elo ee mol zesummekomm, fir iwwert en neie gesetzleche Kader ze diskutéieren. Eng zweet Entrevue wier geplangt.

Eng "Eent zu eent"-Betreiung an enger Maternité wier utopesch. Baussent der Spidolsstruktur wier dat awer duerchaus machbar.

Invité vun der Redaktioun: Nadine Barthel

