E Méindeg de Moien ass de Klimawandel Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mam Optakt vun der Fuesvakanz, stelle mer haut d’Fro, op d'Schivakanzen geschwënn passé sinn.

Wei kucke Klimatologen an Zäiten vu Klimawandel an ëmmer méi waarme Wanteren ouni Schnéi an d'Zukunft? Wat fir eng Geforen bréngen déi ëmmer méi mëll Temperature mat sech? An wéi vill Responsabilitéit läit bei all Eenzelem?

Dat froen mer e Méindeg géint 10 op 8 den Andrew Ferrone. De Klimatolog a Chef vum ASTA-Meteoservice am Landwirtschaftsministere ass e Méindeg Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

