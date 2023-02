En Dënschdeg de Moie war den neie President vun der Chambre de Commerce "Invité vun der Redaktioun".

"Ech kucken mer dat Joer elo mol un, a wann et Spaass mécht, fueren ech vläicht virun." Dat sot de Fernand Ernster en Dënschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Den neie President vun der Chambre de Commerce, deen awer schonn zanter bal 29 Joer an der Handelskammer täteg ass, huet jo dee Posten elo mol bis am Abrëll d'nächst Joer iwwerholl, nodeems de Luc Frieden demissionéiert huet. Domat hat de Geschäftsmann och net gerechent. Hien hätt dem Luc Frieden seng Kandidatur deemools ënnerstëtzt, well hien der Iwwerzeegung war, dass den CSV-Spëtzekandidat mat der Politik ofgeschloss hätt. D'Chambre de Commerce bräicht grad an engem Waljoer eng absolut Neutralitéit an eng Credibilitéit vis-à-vis vun den Entreprisen, ma och bei de Leit dobaussen an dofir wier et richteg gewiescht, dass de Luc Frieden direkt demissionéiert hätt.

Keng Amalgamme méi tëscht Handelskammer, CLC, UEL

De gréisste Chantier fir de Fernand Ernster wier elo fir de ganzen Ekosystem kennenzeléieren. Och no 29 Joer an der Chambre de Commerce an dovunner 19 Joer als Vizepresident hätt hie virop am Domaine vun der Formatioun an dem Entreprenariat geschafft. De Rescht wier Neiland. Donieft wéilt hie verschidde Chantieren, déi schonns vu sengem Virgänger entaméiert goufen, weiderféieren, beispillsweis déi ekologesch Transitioun.

Säi Mandat an der Handelsconfederatioun wäert hien iwwerdeems ofleeën, sou den Invité. Hie wéilt derfir suergen, dass keng Amalgamme méi gemaach ginn tëscht de Federatiounen. Wat ass eng Chambre de Commerce? Wat ass eng CLC? A wat mécht eng UEL? Dacks wieren och déi nämmlecht Käpp un der Spëtzt an dat géing zu Perturbatioune féieren. Den neie President géif et och gutt fannen, wann dobaussen a bei de Betriber kloer verstane gëtt, wie wat mécht. Schliisslech wieren d'Cotisatioune fir d'Betriber eng zousätzlech Steier a vill Entreprisë wiere sech net bewosst, wat d'Chambre de Commerce hinnen als Plus-value kéint bréngen a wat se och der ganzer Lëtzebuerger Wirtschaft bréngt.

Prioritéite fir d'nächst Joer

Als eng vun de Prioritéite gesäit de Fernand Ernster d'Changementer an der Aarbechtswelt, deenen ee misst Rechnung droen. Et misst ee Léisunge fanne fir de Manktem u Personal, fir d'Work-Life-Balance, ma och fir déi sozial Schéier nees beieneen ze féieren. Den Index wier zwar a priori eng gutt Saach, mee grad doduerch géing d'Schéier tëscht Aarm a Räich bei den héije Gehälter vill méi séier ausernee goen. Ganz virsiichteg sinn, misst een iwwerdeems mat der Fro no enger Aarbechtszäit-Reduktioun. D’Resultat misst stëmme beim Service a bei der Wuer. A wann et do enk géif ginn, misst ee kucken, wéi een eng zousätzlech Aarbechtskraaft kéint bezuelen, sou de Fernand Ernster.

Invité vun der Redaktioun: Fernand Ernster

