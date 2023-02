E Freideg de Moie war ënnert anerem d'Logementskris Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Mir sinn als Fraktioun der Meenung, dass Diskussiounsbedarf besteet, a si frou, dass de Minister och op den Dialog setzt. Kee wéilt hei mam Kapp duerch d'Mauer goen a per force eppes duerchboxen", sot déi gréng Fraktiounscheffin Josée Lorsché e Freideg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun iwwert dat geplangt Loyersgesetz, dat jo vill an der Kritik steet.

Déi gréng Fraktiounscheffin huet och an de Raum gehäit, dass eppes misst gemaach ginn, fir de Jonke beim Logement bei den aktuell ganz héijen Zënsen ze hëllefen, beispillsweis bei Éischtwunnengen.

Vum ëffentleche Bauen hier géif gemaach ginn, wat ka gemaach ginn, mä et wier einfach ze spéit ugefaange ginn. D'Initiativ hätt schonn "viru Joren a Jore musse geholl ginn".

D'Josée Lorsché huet dann erkläert, dass den Energie-Steierkredit soll ausgebaut oder verlängert ginn, genee wéi och de Gas- a Stroumpräisdeckel.

No 3 mol als Spëtzekandidatin am Süde wier si prett och nees emol fir d'Chamberwalen matzegoen. Ob et nees eng Spëtzekandidatur gëtt, dat misst ee gesinn. Si wier en Team-Player a géif sech net wëllen opdrängen, sou déi gréng Fraktiounspresidentin.

Invité vun der Redaktioun: Josée Lorsché

