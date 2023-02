E Méindeg de Moien ass déi nächst Tripartite Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Preparatioune fir d’Tripartite vum 3. Mäerz lafen op Héichtouren. Et gi Berechnunge gemaach an Zenarien ausgeschafft. Déi aktuell Majoritéit DP, LSAP an déi Gréng wëllen nach virun de Wale vum 8. Oktober d’Stéit entlaaschten an d’Betriber ënnerstëtzen.

Wéi eng Optioune wäerten op den Dësch kommen? Ginn d’Steierbarèmen un d’Inflatioun ugepasst, esou wéi d’Gewerkschaften ënnert anerem fuerderen?

Dat froe mir de Moien d’Invitée vun der Redaktioun, d’Finanzministesch Yuriko Backes. Den Interview ass wéi gewinnt ëm 8.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an op RTL.lu

