En Donneschdeg de Moien ass de Lëtzebuerger Wunnengsmaart Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Op den Assises du Logement gouf e Mëttwoch nees vill iwwert d’Problemer um Wunnengsmaart debattéiert. De Logementsminister Henri Kox hält gréisstendeels u senge Reformpläng fest, mee huet Ännerungen a Punkto Enregistrement acceptéiert. Aktuell ass den Invest an de Steen nämlech gebremst, vrun allem well d’Zënsen eropgaange sinn a ginn.

Ginn déi Mesuren duer fir den Invest nees ze stimuléieren ? Wat misst nach gemaach ginn ? Wéi ass eigentlech d’Situatioun um Bau ?

Dat froe mer de Marc Giorgetti, de gréisste Bauentrepreneur hei am Land. Hien ass Invité vun der Redaktioun ëm 10 op 8 hei op RTL.

