Viru genee engem Joer huet Russland d'Ukrain iwwerfall. Mir hunn de Point mam Chef d'Etat major vun der Lëtzebuerger Arméi gemaach.

"Wat mech impressionéiert, ass dass eng zueleméisseg immens ënnerleeën Arméi zanter engem Joer scho Stand hält, géint Russland. Dat weist, wéi wichteg eng intakt Moral ass". Där Meenung ass de Generol Steve Thull, de Chef vun der Lëtzebuerger Arméi. Hie war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Konkret Verhandlungsméiglechkeeten en vue vun enger Wafferou oder Fridden, gesäit de Chef d’état major net. Virun allem well de Vladimir Putin seng Positioun jo zanter engem Joer iwwerhaapt net geännert hätt.

Och eng méiglech Vermëttlerroll vu China gesäit hien als éischter schwiereg, well d'Chineese wuel net sou onparteiesch si wéi se gäre virginn.

Wat déi ukrainesch Defense ugeet, mengt de Militär, dass den Ament Fluchofwierrakéite momentan am wichtegste sinn. Keng Waffeliwwerunge méi wier keng Optioun, dat géif d'Enn vun der Ukrain bedeiten.

Invité vun der Redaktioun: Generol Steve Thull

