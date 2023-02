Rassismus an Ofgrenzung am Grand-Duché waren de Sujet an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" um Méindeg de Moien.

De Mount Februar ass och de sougenannte "Black History Month", wou et drëms geet, mat Initiativen op d'Geschicht an op d'Marginaliséierung vun Mënsche mat méi däischterer Hautfaarf opmierksam ze maachen.

Rassismus an Ofgrenzung sinn och am Grand-Duché vun haut nach ëmmer present. Wéi vill? A wat kann a muss dogéint gemaach ginn?

Dat froe mer de Moien d'Antónia Ganeto. D'Spriecherin vum Finkapé, dem Réseau Afrodescendant Luxembourg. Si ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Antónia Ganeto

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.