En Donneschdeg de Moie sinn d'Fuerderunge vun der ADR Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De President vun der ADR Norden ass en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mam Michel Lemaire schwätze mer iwwer d'Fuerderunge vu senger Partei a puncto steierlech Entlaaschtungen an Index.

Wou fänkt fir d'ADR de Mëttelstand un? Soll den Index an där Form bäibehalen ginn? An wéi eng Revendicatiounen huet de jonke Politiker fir d'Éislek am Kontext vun de Walen?

