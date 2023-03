E Méindeg de Moie sinn d'Stater Gemengewalen an d'Mobilitéit an der Haaptstad Themen an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

E Méindeg de Moien ass de Co-Spëtzekandidat vun der Sater DP a Mobilitéits-Schäffen Patrick Goldschmidt eisen Invité vun der Redaktioun. Mir schwätzen iwwer d'Stater DP-Lëscht, iwwert de Kampf Lydie Polfer géint Corinne Cahen an iwwer de Verkéier an der Stad.

Wéi kann een den Trafic berouegen a wéi eng Konsequenzen zitt d'Stad Lëtzebuerg nom déidlechen Accident am Neiduerf vun leschter Woch?

Den Invité vun der Redaktioun wei gewinnt de Moien géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.