En Donneschdeg de Moie war d'Bildungsoffer Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Déi non-formell Bildung soll Jonker baussent dem normale Schoulsystem erreechen, mat fräiwëllegen Aktivitéiten an de Pausen oder no der Schoul. Déi sollen d'Ressourcen, d'Stäerkte vun de Jonken definéieren an ausbauen.

Dat sot den Jean-Marc Wagner vum CePAS, dem Centre Psycho-Social et d'Accompagnement Scolaire. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

De CePAS geet déi Jonk och dofir aktiv sichen an da gëtt gekuckt, mat wéi engem Projet oder Aktivitéit ee si kann erreechen.

Déi Jonk wieren dann och ganz frou, datt si net nëmmen als Schüler, mä als Mënsch ugesinn ginn, mat Stäerkten a Schwächten.

Wichteg wier et, datt dat ganzt op Aenhéicht geschitt, net vun Erwuessenen vun uewen erof.

All Lycée bitt Verschiddenes am Beräich non-formell Bildung un. Dat kann och einfach nëmmen d'Ariichte vun engem flotte Raum sinn, wou déi Jonk kënne locker beienee sinn.

Déi non-formell Bildung kéim de Jonken och an hirer klassescher Bildung ze gutt. Se géife komplementar funktionéieren, esou de Jean Marc Wagner vum CePAS, dee sech wënscht, datt am Beräich non-formell Bildung, nach méi enk mat den Enseignanten respektiv de Lycéeën zesummegeschafft gëtt.

