Um Freideg de Moien ass de Logement ee Sujet an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Logement ass en Thema, dat vill jonk Leit betrëfft. Mee wéi eng Mesuren halen déi Jonk fir néideg? Dat froe mir de Moien den Alex Donnersbach, President vun der Chrëschtlech Sozialer Jugend.

Aner Themen sinn d'Energietransitioun an d'Fro no der Aarbechtszäitverkierzung. Wéi geléngt et mat engem CSV-Spëtzekandidat Luc Frieden nei Themen an Iddien no vir ze bréngen?

Den Interview mam Alex Donnersbach héiert Dir wéi gewinnt um 10 op 8 live hei op der Antenne.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.