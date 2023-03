"Wann et keng Differenzen tëscht de Regierungspartei an den anere Partei géing ginn, da kéinte mer eng Eenheetspartei maachen".

Dat sot den LSAP-Deputéierten a President vun der Santéskommissioun an der Chamber Mars Di Bartolomeo en Dënschdeg de Moien am RTL-Interview als Reaktioun op d'Aussoe vum DP-Fraktiounschaef Gilles Baum.

De Mars Di Bartolomeo war en Dënschdeg och der Meenung, datt trotz deenen Differenzen, "Blo-Rout-Gréng "anstänneg Kompromësser" géing fannen, wéi zum Beispill op der leschter Tripartite. Eng Kéier géing sech deen een duerchsetzen, eng aner Kéier deen aneren. Engersäits wieren d'Steiererliichterung vun der Tripartite op Initiativ vun der LSAP entstanem, sou de Mars Di Bartolomeo. Anerersäits huet den LSAP-Deputéierten tëscht den Zeile bedauert, datt d'Krisegewënner, nach ëmmer net mam Ouer geholl goufen. Dorënner Energiekonzerner an aner Secteuren. "Do kaalwen d'Ochsen um Späicher", sou de President vun der Santéskommissioun.

Invité vun der Redaktioun: Mars Di Bartolomeo

Covid: Eng onofhängeg Expertise

De Mars Di Bartolomeo ass fir eng geschaten 30. Kéier Rapporter fir dat neit Covidgesetz, iwwert dat en Donneschden an der Chamber ofgestëmmt gëtt. Mat dësem sollen d'Isolatiounsflicht an d'Maskeflicht am Spidol an am Fleegesecteur ewechfalen. Op déi 3 Joer Pandemie zeréckgekuckt huet de fréiere Gesondheetsminister gesot, et wier wichteg, d'Gestioun vun der Kris kritesch ënnert d'Lupp ze huelen. De Mars Di Bartolomeo huet sech fir eng onofhängeg Expertise ausgeschwat. Eng Enquêtëkommissioun géing a sengen Aen ze wäit goen. Wa Feeler geschitt wieren, wieren déi nämlech net bewosst gemaach ginn. Et hätt ee senger Meenung no op alle Fall Villes bäigeléiert.

Dës ganz Erfarungen a Gesetzer déi gemaach goufen, sollen elo als Basis gëllen. Eng Zort "Geschierkëscht", déi ee kéint als Pandemigesetz bezeechnen.

De Mars Di Bartolomeo sot e Méindeg de Moien iwwregens och, datt hie Kandidat ass fir Kandidat fir d'Chamberwale vum 11. Oktober ze ginn.

