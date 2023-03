E Freideg de Moien ass d'Kritik um neie Bachelor fir Quereinsteiger als Enseignant Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mam Educatiounsminister schwätzen mer e Freideg de Moien iwwer d‘Kriticken vun den Enseignantsgewerkschaften um neie Bachelor fir Quereinsteiger.

Wat ënnerhëlt de Ministère soss nach géint d‘Penurie beim Léierpersonal? A gëtt driwwer nogeduecht, fir an Zukunft d'Kannerbetreiung doheem finanziell z'ënnerstëtzen? Dat froen mer de Minister Claude Meisch.

Hien ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

