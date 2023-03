E Méindeg de Moie sinn ënnert anerem d'Prioritéite vun déi Jonk Lénk Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Moien ass de Ben Muller, politesche Coordinateur fir déi Lénk a Member vun déi Jonk Lénk eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat beweegt e 25-Joer-alen fir sech politesch z'engagéieren? Firwat grad bei enger Oppositiounspartei déi net vill Chance huet fir an eng Regierung ze kommen? A wéi eng Sujete leien déi Jonk Lénk uewen en vue vun de Gemengen- an de Chamberwalen?

Den Invité vun der Redaktioun mam Ben Muller de Moie wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.