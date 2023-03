E Dënschdeg de Moie war d'Handwierk Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

An den nächste Méint wäerten d'Commanden erofgoen. Dat sot de Luc Meyer, President vun der Handwierker-Federatioun am RTL-Interview en Dënschdeg de Mueren.

D'Leit hätte kee Budget méi fir ze bauen. Derbäi kéime politesch Decisiounen, déi Investitiounen an de Steen manner interessant géinge maachen.

Normalerweis wieren 3.500 Wunnengen d'Joer gebaut ginn. Dëst Joer wäerten et der nëmmen 2.000 sinn. Et kéimen awer weider Leit op Lëtzebuerg. Eng grouss Demande a manner Wunnengen, géifen d'Präisser weider klammen dinn an d'Logementskris verschäerfen.

D'Handwierkerfederatioun huet dowéinst eng ganz Partie Fuerderungen un d'Regierung:

De bëllegen Akt misst gehuewe ginn

Appartementer an Haiser solle mat der bëlleger TVA verrechent ginn

Betriber déi Aarbecht hunn, solle kënne Salariéë bei Betriber ausléinen, déi manner ze schaffen hunn.

Nëmmen esou kéint een d'Leit am Secteur halen.

Allgemeng géif et dem Handwierk net all ze gutt goen. Produktivitéit a Rentabilitéit hätte nogelooss. De Secteur wier mat ville Krisen confrontéiert.

D'Handwierkerfederatioun ass och kloer géint d'Aarbechtszäitverkierzung. Da bräicht ee méi Leit fir d'Aarbecht ze maachen an et géif een der elo scho net genuch fannen.

