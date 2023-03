E Freideg de Moie sinn d'Bëscher zu Lëtzebuerg an de Klimawandel Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'lescht Woch war den internationalen Dag vum Bësch. Ronn 53 Prozent vun de Bëscher am Grand-Duché sinn a privatem Besëtz.

Wéi ass den Zoustand vun eise Beem? Wéi maache mer se méi resistent fir de Klimawandel an ëmmer méi dréchen a waarm Summeren? A wéi kann een den ëmmer méi zerstéckelte Bësch hei am Land optimal geréieren a protegéieren?

Dat froen mer e Freideg de Moien den Hubert de Schorlemer. De President vun der Asbl Groupement des Sylviculteurs, och bekannt als "Lëtzebuerger Privatbësch" ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

